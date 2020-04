Antalya'da 11 bin sağlık çalışanı görevde, 1200 yoğun bakım var KORONAVİRÜSLE mücadelede Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastaneden 25'i pandemi hastanesi olarak ilan edildi.

KORONAVİRÜSLE mücadelede Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastaneden 25'i pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Hastanelerde toplam 860'ı erişkin toplam 1200'ü yoğun bakım olmak üzere 7 bin 500 yatak bulunduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, bunlardan 2 bin 500 normal ve 250'ye yakın yoğun bakım yataklarının A planı olarak pandemi için planlandığını açıkladı. Bu süreçte 11 bin 228 sağlık personelinin tamamı da görevlerinin başında.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre koronavirüslü 95 vaka ve 3 ölüm olayının gerçekleştiği Antalya'da, 38 kişin tedavileri tamamlanarak evlerine taburcu edildi. Koronavirüs salgınına karşı Antalya Sağlık Müdürlüğü'nün bu süreçteki hazırlıkları ve yürütülen çalışmalar hakkında Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür bilgi verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal izolasyonla Antalyalıların önemli bir bölümünün vakitlerini artık evlerinde geçirdiğini belirten Dr. Hülür, İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler ile 112 ambulans servisi pandemi için hazır dedi.GÜNDE 1000'E YAKIN ÇAĞRI65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatan Dr. Hülür, Yaşlılarımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Hattı ile karşılanıyor. Bu kapsamda günde 1000'e yakın çağrı geliyor. Bu çağrıların bir kısmı sağlık sorunlarına dayalı çağrılar olup bazılarını ambulans ile hastaneye naklettik, tıbbi tedavisi tamamlandıktan sonra evlerine bıraktık. Bazı çağrılara evde sağlık ekipleri hizmet verdi, bazılarına ise sadece danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca ilimizde bulunan 18 Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde bulunan 413 kişinin günlük semptom sorgulamaları ve ateş takipleri yapılıyor diye konuştu.LİMANLARDA 14 GÜN KARANTİNAÜlkeler arası uçuş yasağı başladığında Türkiye'ye dönen vatandaşların havalimanında alınan önlemlerle 14 gün evlerinde kalma uygulamasıyla kontrol edildiklerini kaydeden Dr. Ünal Hülür, Aile hekimlerimiz bu kişileri sık sık arayarak durumları hakkında bilgi alıyorlar. Olası vakalar hastaneye yönlendiriliyor. Ev izolasyonunda olanlar takip ediliyor. Limanlarımıza gelen yatlar burada demirliyor ve 14 gün karantinada kalıyor. Türk gemiadamları ve yolcular da karantinaya alınıyor. İlimizde kolluk kuvvetleriyle 4 kontrol noktasında UMKE ekipleriyle birlikte tüm kara taşıtlarındaki vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapılıyor dedi.TÜM KAMU VE ÖZEL HASTANELER HAZIRBu süreçte kamu görevlilerine yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini, sağlık personelinin izinlerinin iptal edildiğini hatırlatan Hülür, Antalya'da hizmet veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin pandemi için hazırlandığını kaydetti. Yoğun bakım yatakları ve izolasyon odalarının hazır ve hastaları kabul eder durumda olduğunu belirten Dr. Hülür, Buralarda çalışan sağlık personelimizi korumak amacıyla her türlü kişisel koruyucu ekipmanlarını temin ettik. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan Alo 184 SABİM Danışma Hattı'na vatandaşlar koronavirüsle ilgili her türlü başvurusunu yapılabilir. İlaç raporlarının süresi uzatıldığı için hastalarımız hastaneye gitmeden doğrudan eczaneden ilaçlarını temin edebiliyorlar şeklinde konuştu.11 BİN 228 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREVDEİl Sağlık Müdürlüğü olarak Bakanlığın talimatıyla İl Pandemi Operasyon Merkezi oluşturduklarını söyleyen Hülür, şöyle konuştuEkiplerimizi kurduk. Bu merkez 724 çalışıyor, tüm olası vakaları takip ediyor. İlimizde kamu ve özel hastaneler olmak üzere 25 pandemi hastanesi bulunmaktadır. Antalya genelinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastanede 11 bin 228 sağlık personeli görev yapmakta olup toplam yatak sayımız 7 bin 500'dür. Bunlardan 1200'ü 860'ı erişkin, 340'ı çocuk ve yeni doğan olmak üzere yoğun bakım yatağıdır. İlk etapta A planı olarak toplam 2 bin 500 normal ve 250 erişkin yoğun bakım yatağı pandemi olarak planlandı. Pandemi hastanelerinde görev yapan 214 sağlık personelimiz sosyal tesislerde, misafirhane, öğretmenevi, uygulama oteli, otel ve konuk evlerinde konaklamaktadırlar. İlimizde halk sağlığı laboratuvarımız 16 Mart'tan bu yana aralıksız koronavirüs testi çalışıyor.KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİKurumlararası işbirliğinin ise ilk günden beri sürdüğüne işaret eden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Başlangıçta pek çok kuruma uzmanlarımız tarafından eğitimler verildi. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sık sık toplanarak ilimizde alınması gereken önlemlere ilişkin çok önemli kararları alarak uygulamaya koydu. Bu kurulda 16 karar yayınlandı. Yine Sayın Valimiz başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplandı. Pandemi Kurulu'nda bir takım kararlar alındı, ayrıca İl Pandemi Bilim Kurulu oluşturuldu diye konuştu.PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMİMüdürlük olarak yeni bir uygulama da başlattıklarını açıklayan Hülür, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Psikososyal Destek Birimi bugün danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerinden oluşan destek ekibi hafta içi her gün 08.30- 17.30 saatleri arasında ihtiyaç duyan herkese telefon (0-242 503 45 66) ile hizmet verecek dedi.İLDEKİ PANDEMİ HASTANELERİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi, Özel Alanya Anadolu Hastanesi, Özel Şelale Termessos Hastanesi, Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, Özel Memorial Antalya Hastanesi, Özel OFM Antalya Hastanesi, Özel Olimpos Hastanesi, Özel Uncalı Meydan Hastanesi, Özel Medikum Hastanesi, Antalya Özel Anadolu Hastanesi, Özel Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi, Özel Antalya Yaşam Hastanesi, Özel Lara Anadolu Hastanesi, Özel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, Özel Medstar Topçular Hastanesi, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Serik Devlet Hastanesi ve Kumluca Devlet Hastanesi.

