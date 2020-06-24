Antalya'da 104 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da 104 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Antalya'da halk arasında, 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde özel hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon yapıldı.

Antalya'da 104 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu
24.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:08

Antalya'da halk arasında, 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde özel hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 938 şahıs sorgulanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 30,6 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-23 Haziran tarihleri arasında, Muratpaşa ilçesine bağlı halk arasında, Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda özel harekat, Asayiş, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünden 104 personel ve 4 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) yer aldı. Operasyon kapsamında 13 farklı adres kontrol edildi ve mahallelerin yoğun olan giriş-çıkış noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyon ve uygulamalar sonucunda 54 araç sorgulandı, 34 araca 36 bin 740 TL para cezası uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Diğer yandan ekipler 938 şahsa kimlik kontrolü yaptı. 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak' suçundan meydana gelen 8 olayda da 8 şahıs yakalandı. Yapılan aramada ise 1,3 gram eroin ve 5 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı. Yapılan aramada 30,6 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili 8 şüpheli hakkında, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak' suçundan, diğer 2 şüpheliye de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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