Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalya'da 1000 litre etil alkol ele geçirildi

ANTALYA'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretiminde kullanılan 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretiminde kullanılan 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ihbar hattına gelen bilgi üzerine, sahte içki üretiminde kullanılan ürünlerin depolandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkole el koyuldu. Elde edilen bilgi ve belgelerin izini süren ekipler, benzer amaçla kullanılan 2 adres tespit etti. 3 adreste yapılan aramalarda, yaklaşık 20 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek, 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

 Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title