Antalya'da sahte içki operasyonu

ANTALYA - Antalya'da gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ihbar hattına gelen bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonucu Antalya'da sahte içki üretiminde kullanılan ürünlerin depolandığından şüphelenilen bir adrese yapılan operasyonda, üretimde kullanılan etil alkole el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonun ardından araştırmalarını derinleştiren gümrük muhafaza ekipleri, benzer amaçla kullanılan iki farklı adres tespit etti. Üç adreste yapılan aramada yaklaşık 20 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek bin litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinin Antalya'daki başarılı operasyonları sonucu ele geçirilen

ürünlere el konurken, bu ürünleri piyasaya sürerek halk sağlığını tehdit edenler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Konu hakkında yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.