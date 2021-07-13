Antalya'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı yaklaşık yüzde 82 arttı
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Antalya'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı yaklaşık yüzde 82 arttı

Antalya'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı yaklaşık yüzde 82 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı haritada Antalya'da 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 82 artışla 65,02'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı haritada Antalya'da 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 82 artışla 65,02'ye yükseldi. Antalya son haftada en çok vaka artışı yaşanan 5 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son haritayı açıkladı. Haritaya göre, yaz turizmin devam ettiği Antalya'da 26 Haziran-2 Temmuz arasında 35,91 olarak belirtilen 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 3-9 Temmuz arasında 65,02'ye yükseldi. Antalya bu yükselişle birlikte renk haritasında sarı kategoriden turuncuya geçiş yaptı. Antalya bu rakamla Siirt, Ağrı, Hakkari ve Van ile birlikte bir önceki haftaya göre en çok vaka artışının yaşandığı 5 il arasında yer aldı.

2 MİLYON 14 BİN 223 DOZ AŞI YAPILDI

Antalya'da Covid-19 aşılama çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda kentte bugüne kadar 1 milyon 277 bin 717'si birinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin 223 doz aşı yapıldı.

ISPARTA'DA VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da ise bir önceki haritada 72,22 olarak açıklanan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 3-9 Temmuz tarihleri arasında 45,20'ye geriledi. Isparta, son haftada en çok vaka sayısı azalan 5 il arasında yer aldı. Kentte aşılama çalışması kapsamında ise 392 bin 531 doz aşı yapılırken, bunlardan 234 bin 9'unun birinci doz olduğu belirtildi.

BURDUR'UN DA VAKA SAYISI AZALDI

Burdur'da da vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kentte 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 55,04 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı son haritada 32,95'e düştü. Burdur'da ise bugüne kadar 147 bin 280'i birinci doz olmak üzere toplam 247 bin 40 doz aşı uygulandı.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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