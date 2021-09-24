Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Göynük Mahallesi'nde araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma kapsamında ekipler "uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapma" suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.B'nin bağ evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ç.B'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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