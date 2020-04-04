Antalya'da 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şahsın saklandığı eve düzenlenen operasyonda 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi.

04.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:40
Antalya'da 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şahsın saklandığı eve düzenlenen operasyonda 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda F.T. isimli şahsın doğu illerinden yüklü miktarda eroin maddesi getirdiği ve bu maddeleri C.B. isimli şahsa ait Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan bir evde depoladıkları yönünde bilgi elde edildi. Adreste yapılan aramada şüpheli 2 şahısla birlikte, daralı ağırlığı 10 kilo 420 gram olan eroin maddesi ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheli F.T. ve C.B. isimli şahıslar hakkında cumhuriyet savcılığınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlarından işlem yapıldı. Zanlılar sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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