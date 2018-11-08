Antalya'da 10 Kasım Mesajları

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Vali Münir Karaloğlu mesajında Türk milletinin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ettiği Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdığını kaydetti. Vali Karaloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir eserdir; Atatürk de büyük bir liderdir. Bizler, bugün 95 yaşında olan bu esere sahip çıkmanın azmi ve gayreti içerisindeyiz. 10 Kasım bu gayretin önemli bir adımıdır. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" diyen Gazi Mustafa Kemal'i hatırlama, fikirlerini ve eserlerini daha iyi anlama vesilesidir. Devlet-millet el ele, 100. yılda Büyük Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Darbelere, terör saldırılarına ve işgal girişimlerine karşı milletçe kenetlenerek yolumuza devam ediyoruz. İşte bugün bir kere daha, vefatının 80'inci yıl dönümünde hem Atatürk'ün aziz hatırasını, bir kere daha hatırlayacağız. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı bir kere daha tazeleyeceğiz. Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 80. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Sözen: "10 Kasım'lar yas günleri değil, O'nun fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmamız gereken bir gündür"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Sözen, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümü. 10 Kasım'lar yas günleri değil, O'nun fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız ve her zamanki gibi bir ve beraber olmamız gereken bir gündür. Atatürk, barışçı kişiliği, reformları, düşünce ve yaptıklarıyla dünya tarihine damgasını vuran ve tüm insanlığın saygı duyduğu bir liderdir. Atatürk'ün vefatından sonraki dönemin değerlendirilmesi; O'nun hayatında başardıkları, düşünceleri ve hedefleriyle kıyaslanarak yapılmalıdır. Bugün hepimize düşen en büyük görev; Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Bizler Ata'mızın açtığı yolda ilerleyerek gösterdiği amaçlara ulaşmak için çaba göstereceğiz. Demokratik ve laik Cumhuriyetimizi yeni eserlerle yüceltecek, tüm kurum ve kurallarıyla sonsuza değin yaşatacağız. Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve devrimleri ise Cumhuriyet'imizi korumak çabalarımızda, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Atatürk Cumhuriyeti'nin çağdaş bir belediye başkanı olarak Manavgat'ımızda Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet'i gelecek nesillere anlatmak görev ve misyonunu yılmadan sürdüreceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Türk milletinin ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Yüce Atatürk'ün gönlümüzdeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Cumhuriyetin erdemine ve temel değerlerine yürekten inanmanın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve eylemlerinin anlamını özümsemiş olmanın gururu ve bilinciyle Ulu Önderimizi aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve büyük bir özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çandır: "Atamız, hoşgörü ve asaletin temsilcisiydi"

ATB Başkanı Ali Çandır, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda 10 Kasım 1938 tarihinin Türk milletinin, kendini var eden önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiği matem günü olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri deha olduğu kadar iyi bir entelektüel, iyi bir matematikçi, iyi bir lider olduğunu belirten Başkan Çandır, "Atamız, hoşgörü ve asaletin temsilcisiydi. Eğitim, ekonomik kalkınma, tarıma öncelik vermiş ileri görüşlü bir devlet adamı olan Atamız, çağının çok ilerisinde bir devlet adamıydı. Ordusu sıfırken emperyalist ülkeleri yenen, Türk milletinin olduğu kadar Ortadoğu halklarının da umudu, dünya liderlerinin idolü Atamızı anlamalı, anlatmalıyız. 'Tarlada karga kovalayan sarı saçlı, mavi gözlü çocuk' olarak yıllarca ders kitaplarında öğrettiğimiz Atatürk'ün yeni nesillere örnek olacak kişiliği ve özellikleri mutlaka çocuklarımıza aktarılmalı. Çağdaş toplum olma, başarılı medeniyetler seviyesine çıkma hedefi ile 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü bizler için yol gösterici, kazanımları çocuklarımıza bırakacağımız emanetlerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 80'inci yıldönümünde, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." - ANTALYA