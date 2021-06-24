Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın aranıyor

ANTALYA'da, Kazakistan vatandaşı Guldana Umirbekova (55), çalıştığı otelde işine son verildiğini öne sürdüğü kız kardeşi Azhar Joldassova'dan (46) 10 gündür haber alınamadığını, kayıp başvurusunun ardından polisin arama çalışması başlattığını söyledi.

ANTALYA'da, Kazakistan vatandaşı Guldana Umirbekova (55), çalıştığı otelde işine son verildiğini öne sürdüğü kız kardeşi Azhar Joldassova'dan (46) 10 gündür haber alınamadığını, kayıp başvurusunun ardından polisin arama çalışması başlattığını söyledi.

Muratpaşa ilçesinde Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne giden Guldana Umirbekova, kız kardeşi Azhar Joldassova'nın ortadan kaybolduğunu söyledi. Kardeşinden 10 gündür haber alamadığını belirten Umirbekova, hayatından endişe ettiğini söyledi. Polise verdiği ifadede, kız kardeşinin Kumluca'da otelde çalıştığını ve işine son verildiğini anlatan Umirbekova, "9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı. 19 Haziran'da ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim. Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ileride taksiden iniyor ardından kameranın görüş açısından çıkıyor" dedi.

Ortak tanıdıklarının kız kardeşini 18 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Güllük Caddesi'nde gördüğünü dile getiren Guldana Umirbekova, "Kız kardeşimin yanında da kızıl saçlı bir kadın varmış. Kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Polis ekipleri ise kayıp Azhar Joldassova'yı bulmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin