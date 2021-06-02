Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
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Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor

Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek 10 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılarak sırra kadem basan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek 10 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılarak sırra kadem basan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki arama kurtarma ekipleri bugün karadan arama çalışmalarının yanı sıra paramotor ile de bölgeyi tarıyor.

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta faaliyet gösteren bir işletmeye gelerek konaklamaya başlayan Mustafa Yıldırım (60), konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Ayrılırken Musa Dağı'na çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı. Durumdan şüphelenen yakınları jandarma ekiplerine bilgi verdi. Şahsın konakladığı yere gelerek bilgi alan jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında yapılan aramalarında şu ana kadar bir ize rastlanmadı.

Bugün ekipler bölgedeki çalışmalarına sabah erken saatlerinde tekrar başladı. Ekipler, karadan arama çalışmasını sürdürürken bir yandan da paramotor ile de bölgeyi tarıyor. - ANTALYA

Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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