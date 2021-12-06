Antalya'da "1. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi" düzenlendi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da, 1. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, 11 ülkeden 83 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Bilim ve Sanat Araştırma Merkezi (İSARC) işbirliğiyle çevrim içi gerçekleştirilen kongreye üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan başkanlık yaptı.

Rusya, ABD, İngiltere, Hindistan, Endonezya, Azerbaycan, Irak, Pakistan, Malezya, Polonya ve Türkiye'den 83 akademisyenin katıldığı kongrede sağlık, spor, mühendislik, fen, ve sosyal bilimler alanında bilimsel çalışmaların bildirileri sunuldu.

Prof. Dr. Özkan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya'ya ilişkin bilgi vererek, çeşitli ülkelerden katılan akademisyenlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kongrenin 2 gün süreceğini belirten Özkan, programda bilimsel araştırma ve inovasyon arasındaki bağlantı ile karşılıklı bağımlılık konusundaki görüşlerini paylaşacaklarını kaydetti.

Özkan, kongre sonunda bir bildirileri hazırlanacağını, organizasyondan yararlı sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ardından, 6 oturumda gerçekleşen kongrenin katılımcıları sunumlarını yaptı.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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