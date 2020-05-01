Antalya'da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı
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Antalya'da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı

01.05.2020 23:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:27

Antalya'da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı Antalya'da işçi ve emekçilere alkışlı destek Antalya'da vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle sokakta kutlanamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarından kutladı.

Antalya'da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı

Antalya'da işçi ve emekçilere alkışlı destek

ANTALYA - Antalya'da vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle sokakta kutlanamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarından kutladı. İşçi ve emekçileri balkondan alkışlayan vatandaşların sosyal mesafeyi de koruduğu gözlendi.

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kabul edilerek çeşitli kutlamaların yapıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda kutlanamadı. İşçi sendikaları, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara, '1 Mayıs akşamı balkonlardayız' çağrısında bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi, Antalya'da da vatandaşlar 1 Mayıs'ı balkonlarda kutladı. Saatler 21.00'u gösterdiğinde alkış tutan vatandaşların sosyal mesafeye de dikkate aldığı gözlendi. Öte yandan balkonlardan ise müzik sesleri duyuldu.

Antalya'da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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