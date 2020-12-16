Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
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Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı

16.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:10

Son dakika haberleri... - Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı Antalya'da 5 kişilik grup ve lise öğrencisi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ölmüştü Antalya'da 5 kişilik grubun, lise öğrencisine saldırması sonucu meydana gelen kavgada, 17...

- Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı

Antalya'da 5 kişilik grup ve lise öğrencisi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ölmüştü

ANTALYA - Antalya'da 5 kişilik grubun, lise öğrencisine saldırması sonucu meydana gelen kavgada, 17 yaşındaki genç, 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Olaya ait güvenlik kamera görüntülerini kriminalde incelettiren tutuklunun avukatı Murat Tonbul, kriminal görüntülerine göre, müvekkilinin mağdur olduğunu, maktulün ölümüne kendi elindeki bıçağın sebep olduğunu ileri sürdü. Sulh ceza hakimliği, görüntülerin ardından 17 yaşındaki gencin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Olay, 14 Kasım Cumartesi günü Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman H. arkadaşı O.O. ile birlikte çarşıdan eve döndüğü sırada, daha önce bıçakla yaralama olayı karıştığı ve firar ettiği iddia edilen Murat A. ile karşılaştı. Süleyman H., Murat A. ve yanındaki arkadaşı Kemal U'yu polise ihbar etmek için telefonunu cebinden çıkardığı sırada taraflar arasında arbede yaşandı. Murat A'nın yanına otomobil ile gelen arkadaşları Rafik Valiyev (28), Tair A. ve Oskar S'de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında Süleyman H., yanında bulunan bıçağı çıkardı. Bıçakların konuştuğu kavgada, Süleyman H., Rafik Valiyev, Kemal U. ve Tair A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Valiyev hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, Kemal U. ve Oskar S'yi gözaltına aldı. Tahir A'nın hastanede tedavisi sürerken, Murat A. ise olaydan sonra firar etti. Süleyman H. ise tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntüler kriminalde incelendi

Süleyman H'nin avukatı Murat Tonbul, müvekkilinin tutuklanıp, olaya karışan diğer sanıkların serbest bırakılmasına ilişkin savcılığa itirazda bulundu. Olay anına ait güvenlik kamerasını Ulusal Kriminal Büro'da incelettiren avukat Tonbul, daha sonra CD çözümünü delil olarak savcılığa sundu.

"Ayağı kayınca bıçak kendisine saplandı"

Olay anına ait güvenlik kamera görüntüsünü kriminalde incelettirdiğini ifade eden Tonbul, müvekkilinin mağdur olduğunu, Süleyman'ın maktul Rafik Valiyev'e bıçak darbesi vurmadığını savundu. Tonbul, "Çıplak gözle bakıldığında görülüyor, CD'nin deşifresinde de görünüyor. Biz bu husus ile ilgili de gerekli itiraz ve şikayetlerimizi yaptık. Rafik'in ayağının kaymasıyla elindeki bıçağın kendine saplanması sonucu ölüm olayı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kriminal görüntüler sonrası serbest bırakıldı

Görüntülerin savcılığa sunulmasının ardından, 17 yaşındaki Süleyman H., sulh ceza hakimliğinin kararıyla tahliye edildi.

Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Antalya'da 1 kişinin öldüğü olayda kriminal görüntüler ortaya çıktı, tutuklu genç serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI

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