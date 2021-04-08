Antalya'da 1 kilometrelik kablo hırsızlığının 2 zanlısı tutuklandı
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Antalya'da 1 kilometrelik kablo hırsızlığının 2 zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Antalya'da 1 kilometrelik kablo hırsızlığının 2 zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaklaşık 1 kilometrelik kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaklaşık 1 kilometrelik kablo çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Çobanisa ile Özdemir mahalleleri arasındaki 1 kilometreye yakın telefon kablosunun direklerden kesilerek çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelilerin Ö.A.G, B.G, M.Ş. ve H.F. olduğu belirlendi. H.F. ve Ö.A.G. kısa süre içinde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.G. ile M.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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