Antalya'da 1'i doktor 2 kişinin cesedi bulundu
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Antalya'da 1'i doktor 2 kişinin cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1'i kadın doktor olmak üzere 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

05.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:39
Antalya'da 1'i doktor 2 kişinin cesedi bulundu

'nın ilçesinde 1'i kadın doktor olmak üzere 2 kişinin cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cansız bedenini buldu.


Cesetlerin birinin üzerinde yapılan incelemede, doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edilirken, diğer cesedin ise kime ait olduğu henüz tespit edilemedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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