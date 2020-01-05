Antalya'da 1'i doktor 2 kişinin cesedi bulundu

05.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:39

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1'i kadın doktor olmak üzere 2 kişinin cansız bedeni bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cansız bedenini buldu.



Cesetlerin birinin üzerinde yapılan incelemede, doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edilirken, diğer cesedin ise kime ait olduğu henüz tespit edilemedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA