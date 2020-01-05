Antalya'da 1'i doktor 2 kişi villada ölü bulundu

05.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:32

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1'i doktor 2 kişi villada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki villada yaşayan annesi doktor Leman Ege'yi (57) ziyarete gelen Barış Ege, kapının açılmaması üzerine mutfak kapısının camını kırarak içeri girdi.

Annesini yerde hareketsiz şekilde, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Almanya vatandaşı İssam Skaf'ı (66) da bornoz kuşağı ile merdivenlerde asılı halde bulan Barış Ege, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, doktor kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan Leman Ege'nin müteahhit babası Muhsin Ege'nin, 2001 yılında iflas ettikten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Ardından annesini kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Leman Ege'nin, 17 yıl önce de kendisi gibi doktor olan kardeşi Aykut Ege'nin, İstanbul'da el ve ayakları bağlı, başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Ege'nin sosyal projelerde yer alarak, Alanya'da yardıma muhtaçlar için Alanya Halk Musiki Korosu'nca düzenlenen konserlerde şarkı söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA