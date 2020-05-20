Antalya'da 0-14 yaş parka koştu ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı.

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ikinci kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler çocuklarla dolup taştı. Çocuklara anneleri ve babaları eşlik etti. Parkta oynayan çocukların maske takmadığı gözlendi. Evde çok sıkıldıklarını, kendilerine ayrılan 4 saatlik zamanı oyun oynayarak değerlendireceklerini belirten çocukların bir kısmı top oynadı, bir kısmı ise jimnastik yaparak enerjisini attı. Anne ve babalar ise maske takmaya özen gösterdi. Kimisi kalabalık alanlardan uzak durmayı seçerken kimileri de ağaç gölgesi altına oturmayı tercih etti.

Karantina önlemleri nedeniyle annesiyle birlikte parka gelen Selin Karataş, "Dört saatliğine dışarı çıktım, eğleniyorum oyun oynuyorum daha sonra evime gideceğim" dedi. Selin'in annesi Pınar Karataş ise "Onlar bugün enerjilerini atacak. Sosyal mesafelerini koruyarak ip atlayıp top oynuyorlar. İnşallah kısa sürede bu durumu atlatacağız" dedi.

Kızı ve yakın arkadaşlarıyla birlikte parka gelen Nur Akgün, heyecanlı olduklarını söyledi. Kızıyla zaman geçirmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Akgün, "Bugünü iple çekiyoruz. Arkadaş grubumuzla geldik" dedi. Kendisinde ve kızında maske olmayan Akgün, "Maskemiz var. Ama bugün oksijen alalım dedim. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA