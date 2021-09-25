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Antalya Cumhuriyetin 100. yıl simge eserini arıyor

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
Antalya Cumhuriyetin 100. yıl simge eserini arıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), her yıl farklı milletlerden milyonlarca insanı ağırlayan Antalya'nın Cumhuriyetin 100. yılına özel simge eserinin oluşturulması amacıyla fikir yarışması başlattı.

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), her yıl farklı milletlerden milyonlarca insanı ağırlayan Antalya'nın Cumhuriyetin 100. yılına özel simge eserinin oluşturulması amacıyla fikir yarışması başlattı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılını Antalya'da simge bir eserle taçlandırmak istediklerini belirtti.

Antalya'yı " Türkiye'nin vitrini" olarak nitelendiren Çetin, çalışma ile tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra 21. yüzyılın çağdaş, yenilikçi, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri, sevgi, saygı ve hoşgörüyle kucaklayan bir kent olduğunu gösterme arzusunda olduklarını anlattı.

Fikir yarışmasına 7'den 70'e herkesi davet eden Çetin şunları kaydetti:

"Antalya'da Cumhuriyetimizin 100. yılı simge eseri ne olmalıdır? Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini en iyi şekilde temsil edecek, özgün, yenilikçi, sürdürülebilir, uygulanabilir, doğal, kültürel ve tarihi yapısına uygun, geçmişten günümüze kentin tarihi, kültürel birikimi ve belleğinin izlerini taşıyan en iyi 10 fikri belirlenecek. En iyi 10 proje fikrinden değerlendirme kriterlerini tam olarak karşılayanların her birine 5 bin lira ödenecek. Proje seçimi için geniş katılımlı çalıştay düzenlenecek, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin fikir ve önerileri de dikkate alınacak."

???????- Son başvuru 15 Ekim

Fikir başvurularının ATSO'nun internet sitesi atso.org.tr'de yer alan çevrim içi formla alınacağını aktaran Çetin, eserin geçmiş ve gelecek konseptiyle ve Antalya'nın gelecekteki simge eserlerinden birisi olarak düşünülmesi gerektiğini bildirdi.

Eserin Antalya'nın sosyal, kültürel, turistik yaşamına zenginlik katması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Eser fikir önerileri, heykel, eğitim projesi, rekreasyon projesi, müze, kütüphane, konsept sokak, denizaltı müzesi gibi farklı niteliklerde olabilir, ancak proje eseri için sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, finansman imkanları ve verimliliği koşulları dikkate alınacaktır." ifadesini kullandı.

Çetin, yarışmanın beklenenin üzerinde bir ilgi gördüğünü, bu nedenle başvuru süresini 15 Ekim'e kadar uzattıklarını belirtti.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri
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