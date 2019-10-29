Antalya cumhuriyet bayramı'nda denizi kırmızı beyaza boyadılar

29.10.2019 13:48

Cumhuriyet Bayramı'nda denizi kırmızı beyaza boyadılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla marinada bulunan yatçılar denizde Türk bayrağı açarak toplu geçiş seremonisi yaptı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü turizmin göz bebeği Kemer'de yatlarla düzenlenen etkinlikle farklı bir şekilde kutlandı. Kemer G Marina'da bulunan yatlar Kemer Belediyesi'nin desteğiyle düzenledikleri organizasyonda Akdeniz'in mavi sularına Türk bayraklarıyla yelken açtı. Özel yatların haricinde günübirlik tur tekneleri de turistlerle bu etkinliğe katıldı.

30 teknenin katıldığı organizasyonda tekneler 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm', '10'uncu Yıl Marşı', 'İzmir Marşı'nı çalarak Kemer kıyılarında geçiş yaptı. Organizasyona bir su sporları teknesi de denizde açtıkları paraşütteki Türk bayrağıyla katıldı. Görsel şölen oluşturulan organizasyon boyunca İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemleri alarak organizasyona katılan teknelerin düzgün geçiş sağlaması için yönlendirmeler yaptı.

Kaynak: DHA