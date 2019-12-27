Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:16

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı İnal, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçen İnal, yaşamda, Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

İnal, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA