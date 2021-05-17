Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından kadının kıyafet tercihi yüzünden darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından kadının kıyafet tercihi yüzünden darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından kadının kıyafet tercihi yüzünden darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kepez ilçesinde bir kadının kıyafet tercihi yüzünden darbedildiği iddialarına ilişkin, "Söz konusu olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş, tartışmanın komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı ve M.T. ile E.Ü.E.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kepez ilçesinde bir kadının kıyafet tercihi yüzünden darbedildiği iddialarına ilişkin, "Söz konusu olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş, tartışmanın komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı ve M.T. ile E.Ü.E. arasında arbede yaşandığı tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada kıyafet tercihi nedeniyle kadına şiddet uygulayan kişinin serbest kaldığı iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, E.Ü.E'nin, ikamet ettiği apartmanın önünde 11 Mayıs'ta komşusu M.T. tarafından darbedildiği ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu, aynı tarihte M.T'nin ise yaşanan tartışma sonucu E.Ü.E'nin park halindeki aracına tekme vurarak zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Her iki tarafın iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş olup tartışmanın komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı ve M.T. ile E.Ü.E. arasında arbede yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca E.Ü.E'nin aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiği bildirildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan yolculuk
Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan yolculuk
Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışmıştı! Cani kocaya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Eşini boğazından bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışmıştı! Cani kocaya 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını isteyip suç duyurusunda bulundu
Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını isteyip suç duyurusunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından kadının kıyafet tercihi yüzünden darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 19:53:33. #1.13#

title