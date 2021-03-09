Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması

09.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:21
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Mervenur Polat açıklaması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 4,5 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cesedinin bulunma olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 4,5 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cesedinin bulunma olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni geçtiğimiz gün Güllük Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda, son görüştüğü kişi olarak iddia edilen C.A.'nın babasının yaşadığı evin çatısında bulundu. Olay sonrası C.A.'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Mervenur Polat'ın annesi G.P.'nin 24 Ekim 2020 tarihindeki kayıp başvurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada "Teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda yapılan tespitler doğrultusunda, 7 Mart tarihinde gözaltına alınan şüpheli C.A.'nın kayıp şahsın cesedinin yerini gösterebileceğini belirtmesi üzerine yapılan yer gösterme işleminde kayıp şahsa ait ceset Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında bulunmuş ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş; buradan da kesin ölüm nedeninin tespiti için alınan organ örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu olay nedeniyle şimdiye kadar içinde şüpheli C.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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