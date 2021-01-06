Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, emekli oldu
06.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:48
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, emekliliğe ayrıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karakaya, emekliliğe ayrıldı.
Antalya Adliyesi Bahçesinde düzenlenen veda törenine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Başsavcı vekilleri, hakim, savcılar ve adliye personeli katıldı.
Başsavcı İnal, Karakaya'ya verdiği emeklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
Yargı mensubu ve çalışanlarla vedalaşan Karakaya, 40 yıllık mesleki hayatında özveriyle çalıştığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam