ANTALYA Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi

Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür dilediSosyal medya hesabından yaptıkları 'Meslek Seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında kasapları kızdıran psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi.

17.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:44

Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi

Sosyal medya hesabından yaptıkları 'Meslek Seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında kasapları kızdıran psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi. Doğan Cüceloğlu, Bilmeden gönül incittiğimiz kasaplardan ve ailelerinden özür diliyorum. Orhan Gencebay ne demiş, hatırlatmak istiyorum, hatasız kul olmaz dedi.

Psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, 9 Ağustos'ta sosyal medya hesabından gençlere meslek seçimleri hakkında önerilerde bulundu. Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun canlı yayının 28'inci dakikasında, Bazı işler şefkatli olmamayı gerektiriyor. Şefkatli bir insan şefkatli olmamayı gerektiren bir işte bulunduğu zaman mesela kasap olsa. Olmaz işte diye örnek verdi. Doğan Cüceloğlu da eşinin sözlerine 'Evet' diye gülümsedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Cüceloğlu'nun kasaplardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Demirören Haber Ajkansı'nın (DHA) haberi yayınlamasının ardından Doğan Cüceloğlu, Osman Yardımcı'yı arayarak ilk olarak telefonda özür diledi. Daha sonra Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ve Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi.

'GÖNÜLLERİNİ KIRDIM'

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, Kasaplar haklı olarak sözlerime alınmışlar. Bir zamanlar mesleğime laf söylendiğinde benim alındığım gibi. Sözü söyleyen benim. Zaten kendim de rahatsız olmuştum, örnek doğru bir örnek olmadı. Gönüllerini kırdığım kasaplardan özür diliyorum. Laf olsun, adet yerini bulsun diye değil, tüm kalbimle. Bana göre onurlu bir şekilde yapılan her meslek kutsaldır. Onuruyla işini yapan herkese derin saygılarımla dedi.

'ÖZÜR DİLİYORUM'

Doğan Cüceloğlu ise, Bilmeden gönül incittiğimiz kasaplardan ve ailelerinden özür diliyorum. Orhan Gencebay ne demiş, hatırlatmak istiyorum, hatasız kul olmaz diye konuştu.

ANTALYA Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
ADINIZI YAZINIZ: sucuk örneği yada tavuk örneği verseydin ya. örneğin baharat seversiniz ama sucukta da baharat var. işe girince baharat seveceğim diye sucuk fabrikası acıma duygunuzun olmadığı fabrika. diyebilirdiniz. yada binlerce şefkatli bir tavuk çiftliğinde çalışmak da var. dağıtıcı dondurulmuş tavuk işinde acımasızca çalışmak da var. diyebilirdiniz.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Spor
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Bektaş Veli Donald Trump Meral Akşener
Magazin Emrah Hadise Ozan Güven Gülben Ergen
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Akdeniz
Şu an buradasınız: ANTALYA Cüceloğlu, 'Hatasız kul olmaz' dedi ve kasaplardan özür diledi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 10:52:26. #1.14#
title