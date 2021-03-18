ANTALYA Covid tedbirlerini hiçe sayan bir grup genç parkta türkü söyleyip halay çekti

Covid tedbirlerini hiçe sayan bir grup genç parkta türkü söyleyip halay çektiAntalya'da bir grup genç, kentte 'turuncu' kategoride risk ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen halay çekip eğlendi.

Covid tedbirlerini hiçe sayan bir grup genç parkta türkü söyleyip halay çekti

Antalya'da bir grup genç, kentte 'turuncu' kategoride risk ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen halay çekip eğlendi. Gençlerin maske dahi takmaması cep telefonu kameralarına da yansıdı. Maske dahi takmayan yaklaşık 20 genç halay çekerken, gruptan biri de bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyip, "Burada korona yok" dedi ve sosyal medyada yayınladı.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadelede İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın kısıtlama genelgelerine rağmen uyarılar kulak arkası edilmeye devam ediyor. Antalya'da dün gece bir grup genç, Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlan Parkı'nda söyledikleri türküler eşliğinde halay çekip eğlendi. Uzmanların maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısı, dikkate alınmadı. Maske dahi takmayan yaklaşık 20 genç halay çekerken, gruptan biri de bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyip, "Burada korona yok" dedi ve sosyal medyada yayınladı.

Gençlerin koronavirüs uyarılarını dikkate almayan ve maske dahi takmayan rahat tavırları tepki çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı