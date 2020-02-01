: Antalya coronavirüs nedeniyle öykü arin'e maske bulunmuyor

01.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:57

Coronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunmuyor

ANTALYA'da lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Coronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

İzmir'de 2018 yılı kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için aynı yıl Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurtdışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu olan Öykü Arin'in saçı, kirpikleri ve kaşı çıkmaya başladı.

Aile kızının tedavisini bir taraftan devam ettirip diğer taraftan da iyileşme sürecine şahitlik ederek mutlu oluyor. Öykü Arin için evde özel eğitim verecek öğretmen de arayan Yazıcı ailesi Öykü Arin'i olabildiğince topluluktan uzak tutmaya özen gösteriyor. Zorunlu olarak bir kalabalık ortama gireceği zaman özel maske kullanan Öykü Arin, ilk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında dünyaya yayılmaya başlayan Coronavirus nedeniyle bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Virüs nedeniyle Çin'de maskelere karşı yoğun ilgi duyuldu. Çin, salgından önce ihraç ettiği maskeleri kendi vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak için şimdilerde ithal ederken Türkiye'de de bazı tedarikçilerde maske sorunu başgösterdi.

Kızının sağlık durumuyla ilgili her türlü gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran anne Eylem Şen Yazıcı, maske bulmakta zorlandıklarını öne sürdü. Sosyal paylaşım hesabından 3M özellikli maske fotoğrafı paylaşan anne Yazıcı, 'Corona virüsü sebebiyle maske satışları patladığı için medikallerde Öykü Arin'in de kullandığı 3M maskeleri bulmak zor! Depolar göndermiyormuş. Ellerindekileri yüksek fiyatlara yurt dışına satıyorlarmış! Lösemi vb. hastalar için bu konuya bir çözüm bulmak gerekiyor" ifadelerini yazdı.

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HABER: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

Kaynak: DHA

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