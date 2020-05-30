ANTALYA-Çöp atmaya giden marketçinin parası çalındı
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ANTALYA-Çöp atmaya giden marketçinin parası çalındı

Çöp atmaya giden marketçinin parası çalındıAntalya'nın Serik ilçesinde iş yerini kapatmaya hazırlanırken içerisinde yaklaşık 6 bin liranın bulunduğu çantayı masanın üzerine bırakan market sahibi, döndüğünde parayı yerinde bulamadı.

30.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:17

Çöp atmaya giden marketçinin parası çalındı

Antalya'nın Serik ilçesinde iş yerini kapatmaya hazırlanırken içerisinde yaklaşık 6 bin liranın bulunduğu çantayı masanın üzerine bırakan market sahibi, döndüğünde parayı yerinde bulamadı.

Güvenlik kamerasını incelediğinde çantanın içeri giren bir şüpheli tarafından çalındığını fark eden market sahibi, polise haber verdi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde market işletmecisi Hasan Küçük, önceki gün saat 23.00 sıralarında iş yerini kapatmak için hazırlık yaptığı sırada kasada biriken parayı koyduğu çantayı, masanın üzerine bıraktı. Geni geldiği sırada çantanın içindeki paranın olmadığını fark eden Hasan Küçük, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasını incelediğinde paranın içeri giren bir şüpheli tarafından çalındığını tespit etti. Hırsızlık şüphelisinin eşkalini belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı.

'ÇÖP ATMAYA GİTTİM, HIRSIZ GİRMİŞ'

Market sahibi Hasan Küçük, olayın marketini kapatacağı sırada meydana geldiğini söyledi. Küçük, O gün kasada biriken yaklaşık 6 bin lira olan çantayı masanın üzerine koydum. Kepengin bir tarafını kapattım bir tarafı açıktı. Kapıyı elimle örttüm. Karşıya çöp atmaya gittim, 5 dakika gittim geldim. İçeriye hırsız girmiş ve yaklaşık 6 bin lira paramı almış. Ondan sonra kamera görüntülerine baktım ve polisi aradım dedi.

HIRSIZ KAMERADA

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Market sahibi Hasan Küçük dışarı çıktıktan kısa süre sonra içeri giren başında şapka bulunan bir şüphelinin çantanın içindeki parayı alıp, hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.

ANTALYA-Çöp atmaya giden marketçinin parası çalındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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