ANTALYA Çöl sıcağı sahili doldurdu
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ANTALYA Çöl sıcağı sahili doldurdu

Çöl sıcağı sahili doldurduAntalya'da 34 dereceyi bulan sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

30.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:48

Çöl sıcağı sahili doldurdu

Antalya'da 34 dereceyi bulan sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Antalya'nın da aralarında olduğu 75 il için çöl sıcaklarının etkili olacağını belirterek, sarı kodla sıcak hava uyarısı yaptı. Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığında ani sıcak çarpması konularına karşın vatandaşlar uyarılırken, turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erken saatlerden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Cumartesi günü 37 derece ölçülen hava sıcaklığı yüzde 75'lik yüksek nemle birlikte 47 derece hissedilmiş kent son zamanların en sıcak hissedilen gününü yaşamıştı. Nem oranının bugün yüzde 50'leri gördüğü kentte hava sıcaklığı düne göre biraz daha düşük seyretti. Termometreler 34 dereceyi gösterirken deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar ise soluğu sahiller ve gölgelikli parklarda aldı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenip, şemsiyelerin altında kitap okuyarak vakit geçirirken, bazıları ise Akdeniz'in maviliğinde serinlemenin tadını çıkardı. Sıcak hava ve denizin tadını en çok çocukların çıkardığı dikkati çekerken koronavirüs önlemlerinden olan maske ve sosyal mesafe kuralını ise kimsenin uygulamadığı dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜÜM

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Konyaaltı sahili genel görüntü

Dağlarda nem bulutları

Denize girenlerden görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

Sahilde oturanların görüntüsü

Detaylar

HABER Alparslan ÇINAR-KAMERA Mehmet KILIÇASLANANTALYA, (DHA)

ANTALYA Çöl sıcağı sahili doldurdu

Kaynak: DHA

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