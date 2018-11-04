Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Coffee Festivali ikinci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Kepez Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Antalya Coffee Festival, ikinci gününde yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinde Dokumapark önüne gelen yüzlerce Antalyalı saat 10.00 da kapılarını açacak olan festivale girebilmek için kuyruk oluşturdu. 40 katılımcının yer aldığı Antalya Coffee Festivali'nde kahve tutkunları için 11 seminer, 9 workshop, 9 konser ile eğlenceli ve zengin bir etkinlik programı hazırlandı.

Festivale yoğun katılım

Festivalin ikinci gününde kahve severler Mehmet Soydemir, Berk Atmaca, Seda Tanrıseven, Sencan Gürbüz, Onur Okur, Samet Koçak, Özgecan Güven konserleri ile eğlenceli saatler geçirdiler. Kepez Belediyesi, ziyaretçilerin konser sırasında rahat etmesini sağlamak için özel oturma alanları oluşturdu. Günboyu düzenlenen seminerler ve workshop lar ile de ziyaretçiler hem kahvenin tarihine yolculuk yaptılar, hem de keyifli saatler geçirdiler. 3 gün sürecek festival de ünlü sanatçılar İlyas Yalçıntaş ve Fatma Turgut da sahne alacak. - ANTALYA