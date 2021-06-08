ANTALYA ÇOBAN ÇİFTE SÜRÜNÜN BAŞINDA AŞI YAPILDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapan Ali (54) ve Ayşe Kır (52) çifti, Covid-19 aşılarının gelmiş olmasına rağmen, koyun ve keçilerini bırakıp gidemeyince, sağlık ekipleri tarafından sürünün başında aşıları yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapan Ali (54) ve Ayşe Kır (52) çifti, Covid-19 aşılarının gelmiş olmasına rağmen, koyun ve keçilerini bırakıp gidemeyince, sağlık ekipleri tarafından sürünün başında aşıları yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un etkisini azaltmak amacıyla ülke genelinde aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kritik görevlerde bulunan personelin aşılarının yapılmasının ardından, yaş gruplarına göre vatandaşlara aşı yapılması çalışmaları sürdürülüyor. Manavgat'ta koyun ve keçilerden oluşan sürüye çobanlık yapan Ali Kır (54) ve Ayşe Kır (52) çifti, aşı hakları çıkmasına rağmen hayvanlarını bırakıp aşı olmaya gidemedi. Durumu öğrenen Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ali ve Ayşe Kır çiftinin sürüsünü otlattığı yere giderek, çiftin ilk aşılarını yaptı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri diğer aşının da 28 gün sonra olacağını belirterek, çifte bulundukları yeri bildirmeleri halinde gelip aşı yapacaklarını söyledi.

'ANTALYA'DA TOPLAM 1 MİLYON 200 BİN AŞI YAPILDI

Eşiyle çobanlık yapan Ayşe Kır, kendileri için aşı yapmaya gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti. Ali Kır da aşı olmak için zaman ve sürülerini bırakacak kimse bulamadıklarını belirterek, sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Deniz, vatandaşları Covid-19'dan korumak amacıyla tedbirler kadar aşılamaya da önem verdiklerini belirterek, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürümüz Dr. Ünal Hünür'ün liderliğinden aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Antalya şu anda Türkiye'nin diğer illerine nazaran aşı yapılması konusunda çok iyi durumdadır. Bugüne kadar toplam 1 milyon 200 bin aşı yapıldı. Hedef nüfusa oran olarak yüzde 74'ü birinci doz, yüzde 55'i ikinci doz aşıları tamamlandı. Aşı çalışmaları sayesinde vaka insidans oranını Antalya olarak il bazında yüzbinde 33'lere düşürdük. Bu sarı alan demektir dedi.

Antalya'da Covid-19 salgının azalmasında en önemli etkenin vatandaşların tedbirlere uyması olduğunu söyleyen Mehmet Deniz, Tedbirlere uyulması, filyasyon çalışmaları ve ekiplerin aşı çalışmalarında ki başarı bu sonucu getirdi. Vatandaşlara önerimiz, ne olursa olsun, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri ve aşılarını takip ederek yaptırmalarıdır diye konuştu.

Manavgat'ta aşı çalışmaları sırasında ilginç olaylarda yaşadıklarını anlatan Mehmet Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü

Beşkonak turizm bölgesinde aşı yaparken, vatandaşların bize karşı tavırları çok iyiydi. Bir de Side'de 110 yaşında bir teyzemize aşı yapmaya gittik, gözyaşlarını tutamadı. Bize, 'Geldiniz beni evimde aşı yaptınız' diye söylemesi hiç unutamadığım bir anıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı