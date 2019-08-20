ANTALYA Çizgi Film Değirmeni'nde öğretmen ve öğrencilere kamp

20.08.2019 14:52

Çizgi Film Değirmeni'nde öğretmen ve öğrencilere kamp

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Çizgi Film Değirmeni'nde- The Cartoon Mill çizgi film kampı düzenleniyor. Kampa katılan öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra diğer katılımcılara çizgi film yapımı öğretiliyor. Öğretmenler öğrendiklerini eğitimlerde kullanıp, öğrencilerine aktarıyor.

Kaş'a bağlı Sahil Kılınçlı Mahallesi'ndeki eski köy ilkokulunda 3 yıl önce Fatih Küçük tarafından Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle yaşama geçirilen Çizgi Film Değirmeni, 2 yıl önce de Sahil Kılınçlı Mahallesi- Kaş karayolu üzerindeki 4 bin metrekarelik alana taşındı. 20 kişilik yatakhane, kütüphane, çizgi film müzesi, mutfak, sinema salonu, oyun alanı gibi bölümlerle hizmet vermeye başlayan Çizgi Filim Değirmeni'nde, öğretim yılı içinde Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Elmalı ilçelerinden hafta sonu yatılı veya günübirlik gelen 1000 öğrenciye ücretsiz olarak çizgi film eğitimi veriliyor. Yatılı olarak 20 öğrencinin kabul edildiği Çizgi Film Değirmeni'nde yaz döneminde 3 günlük veya haftalık olarak çizgi film kampı düzenleniyor. Bu kamplarda 3 günlük yemek karşılığı olarak 100 lira ödeniyor. Üç yıldır düzenlenen çizgi film kampına katılan ulusal ve yabancı sanatçılar, eğitim veriyor.

Tablet bilgisayar ve cep telefonunun kullanıldığı eğitimlerde temel çizgi film yapımı öğretiliyor. Kampa katılan öğretmenler aldıkları bilgileri öğrencilerine aktarıyor. Çizgi film öğretmenler tarafından eğitimin bir parçası olarak kullanıyor ve eğitim ortamları zenginleştiriliyor. Etkinlik kapsamında kitap okuma, kamp düzenlemesi çalışmaları, taş toplama ve çiçek sulama gibi aktivitelerin yanı sıra eğlenceli oyunlar da oynanıyor.

'ÇİZGİ FİLM YAPMAYI ÖĞRENİYORUZ'

Kampa İzmir'den katılan öğrenci Güven Yalçın, Burada doğanın içinde çizgi film yapmayı öğreniyoruz. Bazen kolay teknikleri, bazen zor teknikleri öğreniyoruz. Ama en güzeli doğanın içinde olmak. Doğanın içinde farklı farklı etkinlikler de yapıyoruz dedi.

'DOĞANIN İÇİNDE OLMAKTA KEYİFLİ'

Kampa İzmir'den atılan ilkokul öğretmeni Uğur Ergenç, Bir ilkokul öğretmeni olarak teknoloji farkındalığımı geliştirmeye çalışıyorum. Bunun en önemli araçlarından birinin çizgi film olduğunu düşünüyorum. Bunun için burayı tercih ettim. Aynı zamanda doğanın içinde olmakta keyifli diye konuştu.

'ÇİZGİ FİLMİN İNSANLARIN UFKUNU GELİŞTİRİYOR'

Kampa İzmir'den katılan Nazlı Özbağ, Çizgi filmin insanların ufkunu geliştirdiğini düşünüyorum. Bu nedenle buraya çizgi film tekniklerini öğrenmeye geldim. Burada doğanın içinde yeni arkadaşlar edindim. Çok eğlenceli bir yer burası dedi.

'TÜRKİYE DÜNYA ÇİZGİ FİLM SEKTÖRÜNDE GERİLERDE'

Çizgi Film Değirmeni'nin kurucusu ve sanatçı Fatih Küçük de şöyle dedi

Ne yazık ki Türkiye dünya çizgi film sektöründe gerilerde. Dolayısıyla bizim de Türkiye çizgi film piyasasını ve Türkiye çizgi filmini desteklememiz gerekiyor. Çizgi film yapmak isteyen insanları burada destekliyoruz. Çizgi filmin ülkemizde de gelişip, dünyaya yayılması için mücadele ediyoruz. Yılda 1000 öğrenciye çizgi film eğitimi veriyoruz. Özellikle tablet bilgisayar ve telefonun faydalı kullanımı açısından, üretime dahil olması açısından çocuklara burada eğitimi, tablet ve telefonlarla veriyoruz. Dolayısıyla tablet ve telefonu da faydalı şekilde eve gittiklerinde kendileri için de çizgi film üreterek kullanabiliyorlar.

Kaynak: DHA