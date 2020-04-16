ANTALYA ÇİLEK ÜRETİCİSİ DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE DERTLİ
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ANTALYA ÇİLEK ÜRETİCİSİ DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE DERTLİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, koronavirüs nedeniyle eldiven ve maske takılarak hasat edilen çilekte üretici, yurt dışı pazarlarının da kapalı olması nedeniyle zor günler geçiriyor.

16.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:42
ANTALYA ÇİLEK ÜRETİCİSİ DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE DERTLİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, koronavirüs nedeniyle eldiven ve maske takılarak hasat edilen çilekte üretici, yurt dışı pazarlarının da kapalı olması nedeniyle zor günler geçiriyor. Salgın öncesi 7 TL'den satılan çilek, fiyatı 2 TL'ye düşmesine rağmen alıcı bulmuyor.

Gazipaşa'da 1000 dekar açık, 7 bin dekar kapalı olmak üzere 8 bin dekarda çilek üretimi yapılıyor. Koronavirüs, 25 bin ton rekolte elde edilen ilçede çilek üreticisini vurdu. Virüs vakaları görülmeden önce 7 TL'den satılan çilek şimdilerde 2 TL'ye alıcıyı zor buluyor. Salgın nedeniyle hijyenik ortamda hasat yapan üreticiler, dezenfektanla temizledikleri ellerine eldiven giyip, yüzlerine de maske takıyor. Hasat edilen çilekler, tüccarlar tarafından alınarak, Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

'PAZAR SIKINTIMIZ VAR'

Çobanlar Mahallesi'ndeki 20 dekar alanında çilek üretimi yapan Ali Demiral, 'Günlük yaklaşık 15 kişiye iş veriyoruz. Koronavirüs nedeniyle sıkıntıya girdik. Pazar sıkıntımız var. Ülkemize virüs gelmeden önce çileği 7-8 TL'den satıyorduk. Şimdilerde ise 2- 2,5 TL civarında. Fiyatlar oldukça düştü, mağdur durumdayız. Böyle giderse önümüzdeki yıl üretim sıkıntısı yaşayacağız. Borçlarımızı karşılayamayacak hale geldik. Durumun bir an önce düzelip yurt dışı pazarların açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'PAZARLAR KISITLANDI'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise koronavirüs nedeniyle yurt dışı pazarların kısıtlandığını söyledi. Üreticinin ürününü satamadığını belirten Çelik, bu durumun üretimi etkileyeceğini kaydetti. Başkan Çelik, 'Üreticilerimizi ziyaret ederek maske ve eldiven veriyoruz. Çilek zaten daha önce de eldivenle toplanıyordu. Şu günlerde daha sıkı tedbirler alındı. Kesinlikle el değmeden, eldiven ve maske takılarak toplanıyor. Çilek hassas olduğu için yetiştiğinde bekletilemiyor bundan dolayı çiftçilerimiz çok zor durumda. Pazarların birçoğu kapandı. Geliş gidiş sıkıntıları var" dedi.

ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Başkan Çelik, 'Antalya turfanda bölgesi olduğu için 12 ay yetiştirdiğimiz turfanda sebzemiz şu anda elimizde kalmış gibi görünüyor. Bu süreci kısa sürede geride bırakırız diye düşünerek ürünlere gübre ve ilaç yapmaya devam ediyoruz. Ancak belirli bir zamana kadar yapabileceğiz. Bu durum, inşallah kısa zamanda atlatılır. Her ne olursa olsun üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Çiftçi desteklendiği zaman Türkiye desteklenecek. Bunun için yurt dışı pazarların kontrollü ve düzenli bir şekilde açılmasını istiyoruz. Üretimimizin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için bunlar şart" diye konuştu.

Özellikle Antalya bölgesinde kış aylarında çiftçinin fırtınadan, rüzgardan etkilendiğini aktaran Çelik, "Şimdi aynı şekilde malımız halde kaldı. Bunların giderilmesi için hükümetimizden para değil, elektrik borcunun ertelenmesini istiyoruz. Ertelenmediği zaman çiftçi durmayacak, Türkiye duracak. Şu anda elektrik, ilaç, gübre parası ödenmiyor. Ödeme gücü yok. En kısa zamanda devletimizin bunlara çare bulunması istiyoruz. Pazarlar kısıtlandığı zaman üreticimiz kısıtlanıyor, Türkiyemiz kısıtlanıyor. Denetimli bir şekilde yurtdışı pazarlarımız açılmalı. Pazarlar açılmadığı müddetçe çiftçi mal üretmeyecek tüketici de mal alamayacak" dedi.

Gazipaşa'da komisyoncu ve üretici olan Erol Özdemir, virüsten dolayı tarımda büyük sıkıntı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Virüsün yayılmasından dolayı Türkiye'de, özellikle Akdeniz bölgesinde üretici çok mağdur. Tarımda bu ciddi yara açacak. Çilek bundan 15-20 gün önce virüsten önce 7-8 TL'den satılıyordu. Bugünlerde 2,5 TL'ye düştü. Bu haliyle de satılmıyor. Hallere gönderiyoruz ürünleri, 2 gün kamyonun üstünde bekliyor. Fiyatın yüksekliği falan değil, vatandaşın olmaması. Bu ürün kaç para diyecek insan yok. Virüsle topyekun mücadele edeceğiz. Bunda bir sıkıntı yok ama tarımla uğraşan kesim çok mağdur. Şu anda pazara giren sebze sektörünün tamamında sıkıntı var."

Gündelik yevmiye ile geçimini sağlayan Emine Demiral, koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Demiral, 'Geçimimizi yevmiye ile kazanıyoruz. Koronavirüsle ilgili tedbirimizi aldık. Maskemizi, eldivenimizi takıp çalışmamıza başlıyoruz. Çilekleri hijyenik bir şekilde toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ANTALYA ÇİLEK ÜRETİCİSİ DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE DERTLİ

Kaynak: DHA

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