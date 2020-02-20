: Antalya çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

20.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:03

Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verimi arttırmak ve kaliteli meyve elde etmek için zeytin ve nar üreticilerine yönelik doğru budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kumluca Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde yapılan uygulamalı nar ve zeytin budama teknikleri anlatımı Sarıkavak Mahallesi'nde bulunan Zeytin Yağı Fabrikası'nın yanındaki zeytin bahçesinde gerçekleştirildi. Doğru budama tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı budama eğitimlerine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde bahçede toplanan çiftçiler, burada kısa süre birbirleriyle nar ve zeytin üretimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından zeytinliğe geçildi. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden Suat Hayri Karaşal çiftçilere zeytin ve narda doğru budama tekniklerini anlattı.

Suat Hayri Karaşal, çiftçilere, meyve ağaçlarının verimli, meyvelerin ise kaliteli olması için nar ve zeytin ağaçlarının doğru şekilde budanması gerektiğini, budamada yapılan yanlışları ve fidanların doğru bir şekilde budanması gerektiğini anlattı. Nar ve zeytin üreticileri budamada merak ettikleri konuları uygulama esnasında Suat Hayri Karaşal'a sorarak yine bahçede uygulamalı olarak cevabını aldı.

Zeytin ve nar üreticisi Bilal Çaybaş, "Meyve fidanlarını dikiyorduk. Sonra da meyvelerini topluyorduk. Ama bu eğitimde budamanın meyve ağaçlarının verimi ve meyvelerin kalitesinin iyi olmasında ne kadar önemli olduğunu anladık. Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

Şatiye Ülgen, "Zeytin altın ağacıymış. Bu yüzden herkesin zeytin fidanı dikmesini ve bakımını iyi yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şöyle dedi:

"Kumluca'da örtü altı sera üretiminden sonra narenciye ve zeytin üretimi hızla artıyor. Zeytinlerimizi verimli hale getirmek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gelen ekibimizle çiftçilerimize eğitim verdik. Bizler de bilgi aldık. Zeytinlerimizin verimli ve kaliteli meyve için mutlaka budama yapmamız gerekiyor. Bu eğitimi her yıl yapacağız."

Kaynak: DHA

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