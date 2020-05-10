ANTALYA Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği

Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliğiÇİÇEKÇİLERİN Anneler Günü dolayısıyla kısıtlı sektörler dışında tutulması, sektöre hareketlilik getirdi.

Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği

ÇİÇEKÇİLERİN Anneler Günü dolayısıyla kısıtlı sektörler dışında tutulması, sektöre hareketlilik getirdi. Çiçekçilerde yoğun kalabalığın olduğu dikkati çekerken en çok orkide ve gülün satıldığı öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında faaliyetleri kısıtlanan işletmeler arasında bulunan çiçekçiler, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle Anneler Günü'ne özel kısıtlama dışında tutulan sektörler arasında yer aldı. Antalya'da annelerine çiçek almak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde çiçekçilerin yolunu tuttu.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye genelinde 5 bin çiçekçide hareketlenme yaşandığını belirterek, cumartesi ve pazar yapılacak satışların, çiçekçilere can suyu olacağını kaydetti. Çiçekçilerin çiçek satarak kısıtlama günlerinde moral bulacağını anlatan Başkan Yılmaz, "Sektörün en azından Anneler Günü için kısıtlama dışında tutulması yönündeki talebimiz karşılık buldu. Verilen izinle sektörümüz hareketlendi. Çiçek moral kaynağı olması açısından önemli bir obje. Diğer günlerde de kısıtlama dışında tutulmasını talep ediyoruz" dedi.

Çiçekçi dükkanı işletmecisi Vedat Bozoğlu ise Anneler Günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşadıklarını kaydetti. En çok mevsimlik çiçeklerin alıcı bulduğunu anlatan Bozoğlu, "Beyaz orkide çok sattık. 80 ile 120 lira arasında fiyatı değişiyor. Kırmızı güllerin de çok alıcısı oluyor. Onların da adet fiyatı 10 lira. Farklı aranjmanlar yapıyoruz" dedi.

Kayınvalidesi ve kız kardeşine çiçek alan Fadime Andaç da dışarı çıkamayan kayınvalidesine sürpriz yapmak için çiçek aldığını, çiçekçilerin açık olmasına sevindiğini söyledi.

Kaynak: DHA