Antalya çiçek açıyor

06.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:28

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjleri rengarenk kışlık çiçeklerle donatıyor. Revizyon çalışması kapsamında ekipler, 2.5 milyon çiçeği toprakla buluşturacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler merkezde yer alan kavşaklarda yenileme ve çiçeklendirme çalışması yapıyor. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda çevre yolu üzerinde yer alan katlı kavşakları kışa hazırlayarak mevsimlik çiçeklerle donatan ekipler son olarak Falez Kavşağı'nda revizyon çalışması gerçekleştirdi.



Kışlık ekim çalışmaları kapsamında şu ana kadar menekşe, lahana, alisyum, bellis, aslanağzı ağırlıklı olmak üzere 1 milyon 500 bin kök çiçek dikildi. 1 milyon kök daha çiçek dikimi hedefleyen ekipler toplamda 2.5 milyon çiçeği toprakla buluşturmuş olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA