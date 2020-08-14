ANTALYA Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu
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ANTALYA Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu

Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kaybolduANTALYA'da emlak işi yapan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki (44), Kurban Bayramı'nın son günü otomobiliyle ortadan kayboldu.

14.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:52

Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu

ANTALYA'da emlak işi yapan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki (44), Kurban Bayramı'nın son günü otomobiliyle ortadan kayboldu. O günden bu yana eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31), 4 yaşındaki kızıyla birlikte perişan olduklarını söyledi.

Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Oturma izni olan ve ailesiyle birlikte iki yıldır Antalya'da yaşayan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki, Sarısu Mahallesi'nde kendisine ait dairenin kirasını almak için evden çıktı. Mohammed Mekki, kiracısı Vladamir Sharabaran ve ev arkadaşını ATM'den para çekmeleri için 07 MA 8918 plakalı otomobiline aldı. Birkaç sokak gittikten sonra cep telefonuna gelen aramaya yanıt vermek için otomobilini yolun kenarına çeken Mohammed Mekki, telefondaki kişiyle Arapça ve Fransızca konuşurken, iki gençte otomobilden inerek sigara içmeye başladı. Bu arada cep şubesinden hesabını kontrol eden Vladamir Sharabaran, kiraya yetecek kadar para olmadığını gördü. Durumu anlattığı Mohammed Mekki, kirayı daha sonra alabileceğini ifade ederek, gençleri evlerine gönderdi. Sonrasında evine dönmeyen Mekki'nin telefonu, saat 01.21'de tamamen kapandı. Eşine ulaşamayan Sarah Deramchi Mekki, ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'ya konuşan Sarah Deramchi Mekki, 4 yaşındaki kızıyla birlikte 10 gündür perişan olduğunu belirterek, 'İki yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Eşimle hiçbir problemimiz yoktu. Antalya'yı çok seviyoruz. İnsanları çok güzel. Kimse ile sorunumuz yok. Burada kimseyi de tanımayız. Eşim ev ve arsa alıp satar. Emlak işi yapar. Saat 22.00 civarında 'Kiracıdan para alıp, hemen döneceğim' dedikten sonra evden çıktı. Saat 01.21'de telefonu kapandı. Bir daha da kendisinden haber alamadık. Emlak ve alışveriş işlerinde ihtilaflı olduğu kişiler oldu. Kiradaki dairemize aracı olan E.A. isimli kişinin bize borcu vardı. Hatta 6 ay aldığı kirayı eşime vermemişti. Ayrıca ikametimizin yanındaki bir site görevlisi daire satışına aracılık yapmıştı. Eşimden komisyon istemişti. Eşim de vermediği için araları açılmıştı. Eşimin hayatından çok endişe ediyorum. Eşim çok güzel insan. Aracıyla birlikte kayboldu. Ben yabancıyım. Eşimin evden ayrılma durumu yoktu. Eşim evden kimlik, pasaport, kredi kartı, kıyafet almadan çıktı. Kızımla birlikte perişan olduk. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Mohammed Mekki'nin kiraya verdiği dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kameralarına, Mekki ile kiracı genç ve arkadaşının siteden çıkıp otomobile biniş anları yansıdı. Mekki'nin otomobili ise kaybolduktan yaklaşık yarım saat sonra Kepez varyant civarındaki mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcu konumunda bir kişi otururken aracı kullananın yüzü ise seçilmiyor.

Polis, Cezayirli iş insanının bulunması için çalışma yürütüyor.

ANTALYA Cezayirli iş insanı, otomobiliyle ortadan kayboldu

Kaynak: DHA

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