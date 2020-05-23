ANTALYA Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçamadı
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ANTALYA Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçamadı

Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçamadıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 'Kesik İbo' lakaplı cezaevi firarisi İbrahim Dalkıran, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, tutuklandı.

23.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:58

Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 'Kesik İbo' lakaplı cezaevi firarisi İbrahim Dalkıran, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan 13 yıl hapis cezası alan ve Kasım 2019'da Dalaman Açık Cezaevi'nden firar eden 'Kesik İbo' lakaplı İbrahim Dalkıran'ın Manavgat'ın Çayyazı Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, İbrahim Dalkıran'ın Çayyazı Mahallesi'nde olduğunun tespit edilmesi üzerine bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin geldiğini gören İbrahim Dalkıran kaçmaya çalıştı. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Dalkıran, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan İbrahim Dalkıran, yapılan sağlık muayenesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ANTALYA Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçamadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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