Antalya ceza, alanya'da konser verdi

25.09.2019 15:10

Ceza, Alanya'da konser verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahneye çıkan ünlü rap şarkıcı Ceza hayranlarını coşturdu. Konsere katılan yaklaşık 3 bin kişi, Ceza'nın hızlı ve ritimli şarkılarına eşlik etti.

Alanya'daki bir eğlence mekanında rap müziğin sevilen ismi Ceza sahneye çıktı. Gecede Ceza'yı izlemek isteyen yaklaşık 3 bin kişi, eğlence mekanını saatler öncesinden doldurdu. Hayranları Ceza'nın sahneye çıkmasıyla alkış ve ıslıklarla coştu.

Eski ve yeni şarkılarını ardı ardına söyleyen Ceza'ya hayranları da eşlik etti. Şarkılarını hızlı ritimde söylemesiyle bilinen Ceza'nın tüm parçalarına, konsere gelenlerin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sahne performansıyla sıklıkla alkış alan ünlü rap şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: DHA