Antalya Çevre Yolu'nu Gödene Mahallesi'ne bağlayan yol yenilendi Meram Belediyesi, Antalya Çevre Yolu'nu Gödene Mahallesi'ne bağlayan yolu yeniledi.

Meram Belediyesi, Antalya Çevre Yolu'nu Gödene Mahallesi'ne bağlayan yolu yeniledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yolun altyapı eksikliklerinin tamamlandığı ve yaya yürüyüş yolları eklenerek genişliğinin 11 metreye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın konforlu ve rahat bir trafiğe ulaşması adına birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Antalya Çevre Yolundan Gödene'ye uzanan bu yolda tamamladığımız çalışmada bunlardan biri. Fazlasıyla yıpranan yolu yenileyerek hizmete sunduk. Yoğun bir şekilde kullanılan bu cadde yeni haliyle sadece mahallelilerimize değil tüm Meramımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA