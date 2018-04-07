Antalya Çekici Değil İtici Hd

Çekici değil itici

ANTALYA'da iki motosikletliden biri ayağını egzozuna dayadığı diğer motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Can güvenliklerini tehlikeye atıp, trafik kurallarının hiçe sayan sürücüler kendilerini görüntüleyen vatandaşa da tepki gösterdi.

Atatürk Bulvarı'nda hareket halindeki iki motosikletli görenleri şaşırttı. Arkadaki motosikletlinin sol ayağını egzozuna dayadığı öndeki motosikleti ittiği görüldü. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Biri kasksız iki sürücü kendilerini görüntüleyenlere "Mağdursak çok mu komik" diye tepki gösterdi. Bu şekilde ilerlemeye devam eden motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.