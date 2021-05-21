ANTALYA ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 20 metre yükseklikten çaya uçan otomobildeki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 20 metre yükseklikten çaya uçan otomobildeki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü ile yanındaki kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi, Hacı Musa Çayı kenarındaki yolda meydana geldi. H.A.'nın kullandığı 07 ARD 190 plakalı otomobil, Hacı Musa Çayı kenarındaki toprak yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yaklaşık 20 metre yükseklikten çaya uçtu. H.A. ve yanında bulunan kimliği açıklanmayan erkek, kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. H.A. ile arkadaşı, sağlık ekiplerince ayakta kontrol edildi. Polis, kısıtlamanın olduğu saatte sokağa çıkmaktan dolayı ikiliye toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uyguladı. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı