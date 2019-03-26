Antalya Çavuşoğlu Bazı Arap Ülkeleri, İsrail Korkusundan Sesini Çıkaramıyor

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ÇAVUŞOĞLU, MHP'NİN KEMER ADAYINA DESTEK İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras'ın Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katıldı. Mitinge MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve partililer de katıldı.

İlçe sakinlerini selamlayan Çavuşoğlu, bu seçimin şehirler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Menderes Türel'in son 5 yılda Kemer'e 300 milyon lira yatırım yaptığını belirten Çavuşoğlu, ancak ilçenin yerel yöneticileri nedeniyle Kemer'in hak ettiği noktada olmadığını anlattı. Bazı adayların AK Parti'den aday gösterilmeyince başka partilerden aday olduğunu belirten Çavuşoğlu, Bu adaylar sonradan partimize geçeceğine yönelik söylemleriyle kafa bulandırmaya çalışıyor. Bu söz konusu bile olamaz. Trenden inenler bir daha o trene binemez, davaya ihanet edenleri bir daha bu davaya sokmayız dedi.

DENİZ BAYKAL'IN CHP'SİNİ ÖZLEDİK

HDP'nin Kürtlere değil, PKK'ya hizmet ettiğini belirten Çavuşoğlu, HDP'nin bazı adaylarının CHP'ye sızdığını aktardı. 325 HDP'linin CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden belediye meclis üyesi adayı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Deniz Baykal'ın genel başkan olduğu dönemki CHP'yi özlediklerini söyledi. Deniz Baykal'a kendi genel başkanlarına gösterdikleri saygının aynısını gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, CHP'nin eskisi gibi olmadığını ifade etti.

Kaynak: DHA