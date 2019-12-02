Antalya çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi.

02.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47

Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi.

Antalya'da intihar etmek için 12 katlı binanın çatısına çıkan A. K., yaklaşık 3 saat süren çabalar sonunda ikna edilerek indirildi. Binanın önüne toplanan meraklı kalabalık cep telefonuyla bu anları kaydetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Toros Caddesi'ne gelen A.K., kaldırıma oturup ağladı. Bir süre sonra aynı cadde üzerindeki bir siteye giren kadın, zillere basarak kapıyı açtırdı. Girdiği 12 katlı binanın çatısına çıkan kadın, korkuluklara oturdu. A.K.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri, A.K'yi aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Polisleri yanına yaklaştırmayan A.K., korkuluklardan kendini aşağı sarkıttı. Bu anlar ise çevrede toplanan meraklı kalabalık tarafından cep telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 3 saat süren çabalar sonundan ikna edilen kadın, bulunduğu yerden indirildi.

Olay yerinden bekleyen ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilen A.K., gazetecilere, Çaresiz bir kadına saldıranları çekin. Çaresiz kaldığım için böyle bir şey yaptım dedi.

A.K., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA