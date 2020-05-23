ANTALYA-Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldı
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ANTALYA-Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldı

Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldıAntalya'da, yaşadığı 3 katlı iş hanının çatı katında düşüp, mahsur kalan Hayrettin Arın (70), polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

23.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:44

Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldı

Antalya'da, yaşadığı 3 katlı iş hanının çatı katında düşüp, mahsur kalan Hayrettin Arın (70), polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Elmanı Mahallesi 13 Sokak'taki 3 katlı iş hanının çatı katında yalnız yaşayan Hayrettin Arın, öğe saatlerinde dengesini kaybedip düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Arın'ı sesini duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katın kapısı açılmayınca da itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına girdi. Ardından da kapıyı açarak, sağlık ekibinin içeri girmesini sağladı. Yaşlı adam, sedye ile 3'üncü kattan indirilip, ambulansa Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Hayrettin Arın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Komşuları Arın'ın sürekli alkol alıp, bağırarak, şarkı söylediğini belirtti.

ANTALYA-Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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