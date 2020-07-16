ANTALYA 'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın'
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ANTALYA 'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın'

'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın'AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

16.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:00

'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Doğadaki hayvanı insana alıştırmamak lazım. Hayvan insana alıştığı zaman doğasını saptırmış oluyoruz. Bu sefer hayvan her gördüğü tekneye yaklaşacaktır. Dolayısıyla, hayvanı pervane parçalayabilir, tekne çarpmaları görülebilir" dedi.

Geçen günlerde Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik bölgesi Adrasan'da tekne ile denize açılan tatilciler, Suluada'da 2 yetişkin caretta caretta ile karşılaşıp, tekneden attıkları makarna ve ekmek parçalarıyla onları yanlarına çekmişti. Sosyal medyadan paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, bazı kişiler ise tepkisini dile getirmişti.

Caretta carettaları yakalayarak beslemenin yanlış olduğunu vurgulayan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, hayvanları insana alıştırmamak gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, hayvanların insanlara alışması sonucu her tekneye yaklaşacağını, bunun sonucunda da tekne çarpması ve pervanenin hayvana zarar verebileceğini söyledi.

PERVANE PARÇALAYABİLİR

Caretta caretta ya da deniz canlılarını insanlara alıştırmanın yanlış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'Bu durum çok yanlış, sadece caretta carettayı değil doğadaki hayvanı insana alıştırmamak lazım. İnsana alıştığı an biz hayvanın doğasını saptırmış oluyoruz. Bu sefer her gördüğü tekneye hayvan yaklaşacaktır. Dolayısıyla pervane parçalayabilir, tekne çarpmaları görülebilir. Hiçbir şekilde doğada, deniz içerisindeki hiçbir canlıya insanın temas etmemesi gerekiyor" dedi.

KASTİ ÖLDÜRME OLAYI YOK

Caretta carettaların ölümleriyle ilgili de konuşan Prof. Dr. Gökoğlu, uzatma ağları ve paraketelerin (geminin hızını saptamaya yarayan aygıt) ölüm oranlarını artırdığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Özellikle uzatma ağları ve paraketelere kaplumbağalar tutulabilirler. Bunun sonucunda da boğulma vakaları olabilir. Ayrıca şu dönemde turizm sezonu ağır ağır başlıyor. Sürat tekneleri veya deniz içerisinde su sporu yapan teknelerde caretta caretta çarpılmaları görülebilir. Ölümlerin nedenleri bundandır. İnsanların ya da balıkçıların kasti bir öldürme olayı yok" diye konuştu.

TEKNEDE BİR SÜRE BEKLETİN

Caretta caretta ölümlerini azaltmak için yapılacakları da söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

'Caretta carettalar balıkçıların ağında tutulduğu zaman hemen o ağdan çıkartılıp bir süre teknede bekletilmeli. Çünkü uzun süre denizde kaldığı için fazlaca su yutmuş olabilir. Eğer fazla su yutmuş ise boğulma riski fazla oluyor. Caretta caretta kendine geldikten sonra denize bırakılmalı. Ayrıca sürat teknesi kullananlar, deniz içerisinde caretta carettaya benzeyen bir cisim gördüğü zaman ona doğru yaklaşmasınlar."

ANTALYA 'Caretta carettalara evcil hayvan muamelesi yapmayın'

Kaynak: DHA

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