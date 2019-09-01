Antalya çalıştığı kuyumcuyu soyan şüpheli adliyede

01.09.2019 16:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan piyasa değeri 220 bin lira olan 78 parça 918 gram altın takı ve mücevher çalan Hüsnü M.(45) adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtar olarak çalışan H.M. önceki gün sahiplerinin cuma namazına gitmesinin ardından piyasa değeri yaklaşık 220 bin lira olan 78 parça altın takı ve mücevheri alarak ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda şüphelinin Alanya ilçesine gittiği belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin çaldığı altın takı ve mücevherleri bozdurmaya çalıştığı ve Alanya'da bir otelde konakladığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Hüsnü M.'nin yakalanması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Hüsnü M., dün kaldığı otele Alanya polisinin yaptığı baskınla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve odasında yapılan aramada kuyumcudan çalındığı tespit edilen 63 parça altın takı ve mücevher, çalınanların satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 740 lira ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hüsnü M., el konulan altın takı, mücevher, para ve diğer malzemelerle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bir ay önce işe girdiği belirlenen Hüsnü M., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hüsnü M. jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Paraya ihtiyacım vardı. Şeytana uydum. Çok pişmanım dedi.

Kaynak: DHA