ANTALYA Çalınan asansör kapılarına tahtalı çözüm

Çalınan asansör kapılarına tahtalı çözüm

Antalya'da yaya üst geçidinin 2 asansörünün motorundan kapısına tüm aksamı 4 kez çalındı. Hırsızlarla baş edemeyen belediye, asansörün 4 kapısına tahta kontrplak çakarak asansörleri iptal etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi ile Kepez ilçesindeki Düdenbaşı Mahallesi'ni birbirinden ayıran Gazi Bulvarı üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yaya üst geçidi yapıldı. Merdivenli yaya üst geçidi için Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlaması ve engellilerin de bu üst geçitleri kolaylıkla kullanabilmesi için çift tarafına asansör yaptırdı.

Üst geçidin Yeşildere Mahallesi tarafındaki ayağı zamanla madde bağımlılarının uğrak mekanı haline geldi. Üst geçit altında ateş yakıp yaşamaya başlayan madde bağımlıları ve bimekan kişilerden mahalle sakinleri şikayetçi olsa da kalıcı çözüm bulunamadı. Asansörlerin yapımının ardından asansör içerisinde de soğuk kış günleri barınan bimekan kişiler kısa süre sonra asansöre ve üst geçide zarar vermeye başladı. Asansörler yapıldıktan sonra 4 kez hırsızlık olayı yaşandı. Motorundan elektronik devrelerine kadar söküp götüren hırsızlar, son olarak asansörün kapısını da çaldı. 4 kez de motoru dahil tüm aksamı yenilenen asansör, son hırsızlık olayının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerince iptal edilerek kapısına kontrplak çakıldı.

Üzerine 'İnsan ve yük taşınması tehlikeli ve yasaktır' uyarı yazısı yapıştırılan kontrplakların insanların asansör boşluğuna düşmesini önlemek amacıyla çakıldığı öğrenildi.

Asansörün dış cam yüzeyinin de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla kırıldığı görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda yeni bir ihaleye çıkılacağı ve malzeme temin edildikten sonra üst geçidin asansörlerinin yeniden faaliyete geçeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA