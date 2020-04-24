ANTALYA Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı - Haberler
Antalya, Polis, Güncel, Haber

ANTALYA Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı

Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandıAntalya'da bir apartmanın bahçesinden çaldığı motosikletle kaçan O.Y (17), kovalamaca sonucu yakalandı.

24.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:28
ANTALYA Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı

Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı

Antalya'da bir apartmanın bahçesinden çaldığı motosikletle kaçan O.Y (17), kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalama anı, anbean görüntülendi. O.Y'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından 10 bin lira cezai uygulandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili devriye gezen ekipler, üzerinde O.Y'nin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. O.Y, polisin ikazlarına rağmen durmayıp, kaçmaya devam etti. Seyir halindeyken yola poşet fırlatan O.Y.'nin peşine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kırçiçeği Caddesi üzerinde motosikleti yol kenarına terk eden O.Y, ara sokaklarda kaçmayı sürdürdü. Bu sırada önüne geçen polis, O.Y'yi yakaladı. Sokak ortasında gözaltına alınan O.Y, motosikleti kendisinin çalmadığını, Yiğit isimli bir arkadaşının çaldığını iddia etti. Polis motosikletin sahibine ulaşırken, gözaltına alınan O.Y.'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza uyguladı.

ANTALYA Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kibariye Murat Boz Yıldız Tilbe
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: ANTALYA Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 17:57:13. #1.15#
title