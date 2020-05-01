Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı
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Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı

Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı
01.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:53

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 3 günlük sokağa çıkma yasağında, Antalya caddeleri ile tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı.

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 3 günlük sokağa çıkma yasağında, Antalya caddeleri ile tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1-3 Mayıs günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 şehir arasında yer alan Antalya'da cadde ve sokaklar boşaldı. Görevli araçlarının dışında trafiğe çıkan olmadı. Ana caddeler ve tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı. Kedi ve köpekler kentin işlek caddelerinde güneşlendi. Bir anne kedi yavrularıyla, Yat Limanı girişinde dinlenirken, bir kedisi Cumhuriyet Caddesi'nde etrafı izledi.

Marketler ve bakkallar 09.00 ile 14.00 arasında hizmete devam etti. Sosyal mesafe kuralına uyan Antalyalılar, fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturmadı. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ve tarihi Kaleiçi, yasak nedeniyle boş kaldı. Polis meydanda ve caddelerde devriye görevi yaptı. İzinsiz sokağa çıkanlara uygulama yapan polis, araçları durdurarak izin belgesi sordu.KARGA DRONE'A SALDIRDI

Sokağa çıkma yasağının yaşandığı Antalya, havadan Demirören Haber Ajansı dronu ile görüntülendi. Ancak bir karga drone'a saldırdı. Karganın saldırısı da görüntülere yansıdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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