Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı

Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldıKoronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya caddeleri ve tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı.

Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya caddeleri ve tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı.

Kentteki sokağa çıkma kısıtlamasındaki durumu havadan görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) dronu (insansız hava aracı) kargaların saldırısına uğradı. Karganın drone saldırı anı ise kameramanlar tarafından anbean görüntülendi.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 1-3 Mayıs günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da cadde ve sokaklar boşaldı. Görevli araçlarının dışında caddelerde araç trafiği yaşanmadı. Ana caddeler ve tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı. Kedi ve köpekler kentin işlek caddelerinde güneşlenmeyi seçti. İnsanların evlerine kapanmasının ardından sokakları mesken tutan sokak hayvanları, caddelerde gezip kaldırıp üzerlerinde şekerleme yaptı. Bir kedi ailesi Yat Limanı girişinde dinlenmeyi seçerken, bir sokak kedisi de Cumhuriyet Caddesi üzerinde etrafı izledi.

Marketler ve bakkallar 09.00 ile 14.00 arasında hizmete devam etti. Sosyal mesafe kuralına uyan Antalyalılar, fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturmadı. Kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ve tarihi Kaleiçi, yasak nedeniyle bom boş kaldı. Polis meydanda ve kentin işlek caddelerinde devriye görevi yaptı. İzinsiz sokağa çıkanlar üzerine uygulama yapan polis, araçları durdurarak izin belgesi sordu.

Kentteki sokağa çıkma kısıtlamasındaki durumu havadan görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) dronu (insansız hava aracı) kargaların saldırısına uğradı. Kent merkezini havadan görüntülemek için uçurulan hava aracının uçuşunu bir karga defalarca engellemeye çalıştı. Karganın drone saldırı anı ise kameramanlar tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: DHA